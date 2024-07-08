Назван самый дорогой состав мира: «Реал» занял второе место, «Барселона» - восьмая

Эксперты портала Tramsfermarkt провели оценку составов футбольных клубов на начало июля 2024 года. Первое место в рейтинге занял «Манчестер Сити». Суммарная стоимость игроков «горожан» составляет 1,38 миллиарда евро.

Второе место занял действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА – мадридский «Реал». Стоимость всех футболистов «королевского» клуба составляет 1,28 миллиарда. Топ-3 замкнул лондонский «Арсенал» - 1,18 млрд.

В десятку команд с самыми дорогими составами также попали: «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Ливерпуль», «Барселона», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Назван лучший футбольный клуб мира: «Манчестер Сити» занял второе место, «Зенит» - 409-й