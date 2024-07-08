«Жирона» подпишет полузащитника «Манчестер Юнайтед»

27-летний нидерландский полузащитник Донни ван де Бек может трудоустроиться в испанском чемпионате. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал журналист Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, в подписании игрока «Манчестер Юнайтед» заинтересована «Жирона». В ближайшие дни стороны проведут финальный этап переговоров по трансферу хавбека. После этого ван де Бек пройдет медицинский осмотр и подпишет трудовой договор.

Напомним, что во второй половине прошлого сезона полузащитник выступал за франкфуртский «Айнтрахт». Полузащитник принял участие в десяти встречах и получил желтую карточку. Его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.