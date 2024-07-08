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«Аль-Хиляль» хочет перехватить трансферную цель «Челси»

08 Июля 2024 • 09:53 Комментировать

«Аль-Хиляль» положил глаз на футболиста, которого в последние дни начали связывать с трансфером в лондонский «Челси». Речь идёт о вингере ПСВ Эйндховен Жоане Бакайоко, который с большой долей вероятности покинет свою команду этим летом.

По информации от журналиста Джанлуиджи Лонгари, «Аль-Хиляль» проявляет серьёзный интерес к молодому бельгийцу. Пока неизвестно, готов ли 21-летний игрок перебраться в Саудовскую Аравию на столь раннем этапе карьеры.

В последнем розыгрыше чемпионата Нидерландов Бакайоко отметился 12 голами и 9 результативными передачами. «Трансфермаркт» оценивает игрока в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСВ Жоан Бакайоко трансферы футбола - лето 2024 Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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