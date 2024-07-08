Кепа может отказать «Реалу» и перейти в другой клуб

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага имеет вариант трудоустройства за пределами Европы. Об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Как стало известно журналистам, в услугах испанского вратаря заинтересован один из представителей чемпионата Саудовской Аравии. Речь идет об «Аль-Иттихаде». Руководство клуба сделало испанцу выгодное денежное предложение.

В прошедшем сезоне Аррисабалага выступал на правах аренды за мадридский «Реал». Вратарь принял участие в 20 поединках, в которых пропустил 18 мячей. В восьми встречах голкипер отстоял на ноль. Трансферная стоимость вратаря оценивается в 12 миллионов евро.

В «Реале» решили, кто заменит Лунина