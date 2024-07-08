Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 - 6 июля
Англия
1
Швейцария
1
1/4 - 6 июля
Нидерланды
2
Турция
1
1/2 - 9 июля
Испания
Франция
1/2 - 10 июля
Нидерланды
Англия
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кепа может отказать «Реалу» и перейти в другой клуб

08 Июля 2024 • 08:39 Комментировать

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага имеет вариант трудоустройства за пределами Европы. Об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Как стало известно журналистам, в услугах испанского вратаря заинтересован один из представителей чемпионата Саудовской Аравии. Речь идет об «Аль-Иттихаде». Руководство клуба сделало испанцу выгодное денежное предложение.

В прошедшем сезоне Аррисабалага выступал на правах аренды за мадридский «Реал». Вратарь принял участие в 20 поединках, в которых пропустил 18 мячей. В восьми встречах голкипер отстоял на ноль. Трансферная стоимость вратаря оценивается в 12 миллионов евро.

В «Реале» решили, кто заменит Лунина

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Кепа Аррисабалага трансферы футбола - лето 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 У Пепе спросили, что ему сказал Роналду после вылета Португалии Сестра Роналду обратилась к Мбаппе после поражения Португалии В УЕФА объяснили, почему арбитр правильно не назначил пенальти в ситуации с рукой Кукурельи на Евро-2024 Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье Нагельсманн высказался после вылета Германии с Евро-2024 Аршавин объяснил, почему арбитр Тэйлор провалил матч Испания - Германия Может ли матч Испания – Германия на Евро-2024 быть переигран
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором
Спортивные новости
Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона на отказе Димитрова Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании, Ферстаппен — второй Ольховский объяснил отказ российских теннисистов от участия в Олимпиаде Виктор Янчук: «Рублёв имеет потенциал, который всё равно покажет себя» Медведев справился со Штруффом и пробился в четвёртый круг Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Июля
08:39 · Англия. Премьер-лига
Кепа может отказать «Реалу» и перейти в другой клуб
07:53 · Англия. Премьер-лига
Названа лучшая связка полузащитников в истории футбола
05:12 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Испании выбрал между Гвардиолой и Анчелотти
04:21 · Англия. Премьер-лига
Кайседо: «В «Брайтоне» было много тактики, а в «Челси» мы только и делали, что бегали»
02:09 · Англия. Премьер-лига
Агент предложил Канселу двум европейским топ-клубам слухи
01:25 · Англия. Премьер-лига
«Интер» присматривается к футболисту «Арсенала»
01:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» находится в шаге от подписания форварда
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» намерен продолжить переговоры по Гринвуду с тремя клубами
07 Июля
23:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» намерен продать Каземиро и купить нового полузащитника
23:14 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» приняли решение по Николасу Джексону
23:07 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отказался от подписания игрока «Барселоны»
22:51 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» провёл новые переговоры с игроком «Манчестер Юнайтед»
22:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» объявила о трансфере Олисе из «Кристал Пэлас» официально
22:22 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» объявил об уходе вратаря официально
22:12 · Англия. Премьер-лига
«Болонья» ждёт новое предложение по Калафьори от английского топ-клуба 1
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового вратаря в другом клубе АПЛ
21:48 · Англия. Премьер-лига
Олисе прокомментировал свой переход в «Баварию»
20:41 · Англия. Премьер-лига
Названы самые дорогие летние трансферы
19:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» повесил серьёзный ценник на де Брёйне
17:47 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» получит 50% от суммы трансфера Зиркзее в «Манчестер Юнайтед»
17:27 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обозначил сроки подписания Калафьори
16:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» работает над закрытием трансфера форварда
16:04 · Англия. Премьер-лига
Пальинья прошёл обследование для «Баварии»
15:55 · Англия. Премьер-лига
Джеррард рассказал о предложении «Реала» 1
11:56 · Англия. Премьер-лига
В «Реале» решили, кто заменит Лунина 1
Все новости
Рекомендуем