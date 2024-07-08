Названа лучшая связка полузащитников в истории футбола

Журналисты портала FourFourTwo сформировали новый рейтинг. На этот раз были названы лучшие связки игроков в истории футбола в центре поля (от двух до четырех игроков).

Первое место заняла связка из каталонской «Барселоны» Бускетс – Хави – Иньеста. Затем в рейтинге расположилась троица полузащиты сборной Испании Алонсо – Бускетс – Хави. Топ-3 замкнули Кевин де Брёйне, Фернандиньо и Давид Сильва, поигравшие в «Манчестер Сити».

Четвертыми стали Хаби Алонсо, Серхио Бускетс, Сеск Фабрегас и Хави Эрнандес из сборной Испании. Пятерку замкнули представители «Милана» Руй Кошта, Андреа Пирло, Кларенс Зеедорф и Дженнаро Гаттузо.