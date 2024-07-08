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Кайседо: «В «Брайтоне» было много тактики, а в «Челси» мы только и делали, что бегали»

08 Июля 2024 • 04:21 Комментировать
Эвертон
...
Брайтон
17.08 17:00

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо высказался о своих трудностях в первом сезоне после перехода из «Брайтона».

Лондонцы приобрели эквадорца в августе прошлого года за 116 млн евро. Хавбек не оправдал возложенных на него надежд в дебютной кампании в составе «синих», показав, как принято считать, не самую выдающуюся игру – особенно в первой половине сезона.

«В «Брайтоне» весь упор был на тактику, игру с мячом. Тактика, тактика, тактика. В «Челси» нужно было бегать, бегать и бегать, и мне пришлось очень трудно. 

В «Челси» мне пришлось проделывать больше беговой работы, в то время как в «Брайтоне» у нас всегда был мяч. Совсем другой футбол», – поведал в интервью журналисту Альфонсо Ласо Айале 22-летний футболист.

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