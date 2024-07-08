Агент предложил Канселу двум европейским топ-клубам

Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может вернуться в Италию.

«Горожане» не планируют оставлять португальца, а «Барселона», за которую тот выступал в прошедшем сезоне на правах аренды, пока не выразила готовность оформить выкуп игрока. Как информирует La Stampa, агент Жорже Мендеш предложил услуги Канселу двум грандам Серии А – «Ювентусу» и «Интеру». «Манчестер Сити» запрашивает за 30-летнего футболиста 25 млн евро.

Жоау Канселу хотел бы продолжить карьеру в клубе, выступающем в Лиге чемпионов, – ради этого он готов значительно снизить требования по зарплате.

Напомним, что в прошлом защитник уже выступал и за «Ювентус», и за «Интер». Именно у туринцев его и купил «Манчестер Сити» в 2019 году, заплатив 65 млн евро.