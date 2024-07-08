«Интер» присматривается к футболисту «Арсенала»

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивёр попал на радары миланского «Интера».

«Канониры» готовы рассмотреть возможность расставания с 24-летним игроком, а в случае подписания Рикардо Калафьори из «Болоньи» вопрос ухода поляка станет ещё более актуальным. По сведениям инсайдера Альфредо Педуллы, к Кивёру присматривается «Интер». «Нерадзурри» считают, что футболист способен вписаться в систему Симоне Индзаги благодаря умению играть в тройке центральный защитников.

«Арсенал» намерен выручить от продажи Якуба Кивёра не менее 20 млн евро, но может прислушаться и к предложениям по аренде с обязательством выкупа.