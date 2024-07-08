«Манчестер Юнайтед» намерен продолжить переговоры по Гринвуду с тремя клубами

В «Манчестер Юнайтед» ждут возобновления трансферных переговоров по нападающему Мэйсону Гринвуду.

Англичанин вряд ли продолжит выступления за «красных дьяволов» – клуб предпочитает продать его текущим летом. На игрока есть спрос, однако достичь договорённости с «Манчестер Юнайтед» никто из претендентов пока не смог. Как информирует журналист Саймон Джонс, манкунианцы рассчитывают на скорое возобновление переговоров с «Лацио», «Ювентусом» и «Марселем», ранее проявлявшим интерес к форварду.

По некоторым данным, «Манчестер Юнайтед» запрашивает за Мэйсона Гринвуда порядка 35 млн евро.