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В «Челси» приняли решение по Николасу Джексону

07 Июля 2024 • 23:14 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Лондонский «Челси» определился с планами на форварда Николаса Джексона.

23-летний футболист неоднозначно провёл свой дебютный сезон в Англии, поэтому «синие», по слухам, были готовы сделать ставку на другого нападающего в предстоящей кампании. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём подкасте, на текущий момент «Челси» считает Джексона «неприкасаемым» – игрок не будет отпущен в текущее трансферное окно. При этом лондонцы всё же намерены усилить позицию центрфорварда.

Николас Джексон записал на свой счёт 17 голов и шесть результативных передач в 44 поединках за «Челси». Контракт сенегальца рассчитан до 2031 года.

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