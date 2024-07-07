«Арсенал» отказался от подписания игрока «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде не перейдёт в лондонский «Арсенал».

Француз считался одной из трансферных целей «канониров», однако в английском клубе, похоже, сделали выбор в пользу других кандидатур. По сообщениям журналиста Маттео Моретто, в настоящий момент «Арсенал» не претендует на Кунде. Сейчас лондонцы полностью сосредоточены на трансфере игрока «Болоньи» и сборной Италии Рикардо Калафьори.

Действующий трудовой договор Жюля Кунде с «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года. Стоимость 25-летнего футболиста, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 45 млн евро.