«Ювентус» провёл новые переговоры с игроком «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо может перебраться в «Ювентус».

В воскресенье представители туринского клуба провели встречу с агентом англичанина для обсуждения условий потенциального сотрудничества, докладывает инсайдер Альфредо Педулла. Окончательная договорённость пока не достигнута. Стороны проявляют взаимный интерес к сделке, но «Ювентус» просит подождать.

Джедон Санчо отыграл вторую половину прошедшего сезона в дортмундской «Боруссии». Известно, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с 24-летним футболистом, который конфликтовал с главным тренером Эриком тен Хагом.