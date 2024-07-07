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«Ювентус» провёл новые переговоры с игроком «Манчестер Юнайтед»

07 Июля 2024 • 22:51 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 17:00

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо может перебраться в «Ювентус».

В воскресенье представители туринского клуба провели встречу с агентом англичанина для обсуждения условий потенциального сотрудничества, докладывает инсайдер Альфредо Педулла. Окончательная договорённость пока не достигнута. Стороны проявляют взаимный интерес к сделке, но «Ювентус» просит подождать.

Джедон Санчо отыграл вторую половину прошедшего сезона в дортмундской «Боруссии». Известно, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с 24-летним футболистом, который конфликтовал с главным тренером Эриком тен Хагом.

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