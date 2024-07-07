Французский вингер Майкл Олисе перебрался из «Кристал Пэлас» в «Баварию». Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского коллектива. Трудовой договор между сторонами подписан до конца июня 2029 года.

22-летний Олисе выступал за «Кристал Пэлас» с 2021 года. За это время он принял участие в 90 матчах, в которых забил 16 мячей и записал на свой счет 25 результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, покупка Олисе обошлась «Баварии» в 53 миллиона евро.

Новый розыгрыш чемпионата Германии стартует 24 августа. В первом туре «Бавария» встретится в гостях с «Вольфсбургом».