Голкипер Адриан Сан-Мигель официально покинул «Ливерпуль».

37-летний ветеран отклонил предложение «красных» по новому контракту. В воскресенье клуб официально объявил о расставании с испанцем – он уходит на правах свободного агента.

В ближайшее время вратарь должен заключить договор с родным для себя «Бетисом», о чём сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Адриан принадлежал «Ливерпулю» с лета 2019 года. В общей сложности футболист провёл 26 матчей за мерсисайдцев во всех турнирах, пропустив 36 голов и семь раз сохранив ворота в неприкосновенности. В прошедшей кампании испанский страж ворот на поле не появлялся.