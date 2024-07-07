«Болонья» ждёт новое предложение по Калафьори от английского топ-клуба

«Болонья» смирилась с неизбежностью ухода центрального защитника Рикардо Калафьори.

«Россоблу» отклонили предыдущее предложение от лондонского «Арсенала» на сумму в 40 млн евро. По информации Il Resto del Carlino, сейчас в «Болонье» ожидают нового предложения от «канониров», надеясь на выполнение требуемых условий. Напомним, итальянский клуб намерен продать 22-летнего футболиста за 50 млн евро. Половина этой суммы достанется швейцарскому «Базелю». Таким образом, в «Болонье» уже понимают, что удержать игрока сборной Италии не получится, поэтому надеются закрыть сделку этим летом.

Сам Рикардо Калафьори согласовал личные условия перехода в «Арсенал». Ранее центрбек намеревался присоединиться к «Ювентусу», но «старая синьора» не смогла договориться с «Болоньей».