«Арсенал» нашёл нового вратаря в другом клубе АПЛ

Голкипер «Вулверхэмптона» Дэниел Бентли заинтересовал лондонский «Арсенал».

«Канониры» определили 30-летнего игрока в качестве одного из кандидатов на роль запасного вратаря. Согласно данным журналиста Дэвида Орнштейна, «Арсенал» уже обсуждает с «волками» возможный трансфер. Руководство «Вулверхэмптона» рассмотрит возможность продажи лишь в том случае, если получит привлекательное предложение.

Дэниел Бентли провёл всего семь матчей в Английской премьер-лиге за всю карьеру, пять из них – в прошедшем сезоне. Трансферная стоимость англичанина оценивается порталом Transfermarkt в 2 млн евро.