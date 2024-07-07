Олисе прокомментировал свой переход в «Баварию»

Новичок «Баварии» Майкл Олисе побеседовал со СМИ после своего перехода в клуб.

Мюнхенский гранд официально представил 22-летнего вингера в качестве своего новичка. Контракт француза, ранее выступавшего в Англии за «Кристал Пэлас», рассчитан до 2029 года.

«Переговоры с «Баварией» получились очень позитивными, и я рад, что теперь буду играть в таком великом клубе. Это большой вызов – именно то, что я искал. Я хочу проявить себя на этом уровне и внести свой вклад в победы команды», – приводит Bayern & Germany слова игрока.

Трансфер Майкла Олисе, по имеющимся данным, обошёлся «Баварии» в 53 млн евро.