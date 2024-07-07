Названы самые дорогие летние трансферы

Редакция авторитетного интернет-портала Transfermarkt опубликовала список самых дорогих летних трансферов текущего сезона.

На данный момент рейтинг возглавляет 26-летний бразильский полузащитник Дуглас Луис. За его переход «Ювентус» заплатил «Астон Вилле» 51,5 млн евро. На втором месте идет бразильский 17-летний талант «Палмейраса» Эндрик, который обошелся «Реалу» в 47 млн евро. Тройку замкнул центральный защитник Макс Килман, перешедший из «Вулверхэмптона» в «Вест Хэм» за 47,5 млн евро.

Стоит сказать, что трансферное окно в топовых европейских лигах закрывается в конце августа.