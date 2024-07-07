«Манчестер Сити» повесил серьёзный ценник на де Брёйне

Поговаривают, что полузащитник Кевин де Брёйне уже этим летом может перебраться в саудовский клуб. При этом «Манчестер Сити» планирует хорошо заработать на трансфере рыжеволосого бельгийца.

Как сообщает на своих страницах Manchester Evening News, «Манчестер Сити» хочет получить за 33-летнего де Брёйне 50 миллионов фунтов (около 59 миллионов евро по текущему курсу).

Действующий контракт связывает Кевина де Брёйне с «Манчестер Сити» до середины 2025 года. Если этим летом бельгиец останется, то он может уйти через год в статусе свободного агента.

За «Манчестер Сити» играет с конца лета 2015 года.