«Бавария» получит 50% от суммы трансфера Зиркзее в «Манчестер Юнайтед»

В ближайшее время нападающий Джошуа Зиркзее должен перебраться из итальянской «Болоньи» в английский «Манчестер Юнайтед». Поговаривают, что «красные дьяволы» активируют опцию выкупа 23-летнего нидерландца за 40 миллионов евро.

Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Sport Флориан Плеттенберг, «Бавария» получит 50% от суммы трансфера Зиркзее. Этот пункт был прописан в конце лета 2022 года, когда нидерландский форвард переходил из мюнхенского клуба в «Болонью».

Таким образом, бюджет «Баварии» в скором времени может пополниться 20 миллионами евро, что не может не радовать клуб.