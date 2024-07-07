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«Бавария» получит 50% от суммы трансфера Зиркзее в «Манчестер Юнайтед»

07 Июля 2024 • 17:47 Комментировать

В ближайшее время нападающий Джошуа Зиркзее должен перебраться из итальянской «Болоньи» в английский «Манчестер Юнайтед». Поговаривают, что «красные дьяволы» активируют опцию выкупа 23-летнего нидерландца за 40 миллионов евро.  

Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Sport Флориан Плеттенберг, «Бавария» получит 50% от суммы трансфера Зиркзее. Этот пункт был прописан в конце лета 2022 года, когда нидерландский форвард переходил из мюнхенского клуба в «Болонью».

Таким образом, бюджет «Баварии» в скором времени может пополниться 20 миллионами евро, что не может не радовать клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Бавария Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзее трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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