«Арсенал» обозначил сроки подписания Калафьори

«Арсенал» продолжает работу над подписанием защитника Рикардо Калафьори из «Болоньи». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб хочет закрыть трансфер 22-летнего Калафьори на следующей неделе. «Канониры» уже запланировали финальный раунд переговоров.

В «Арсенале» уверены, что Калафьори хочет переехать в северный Лондон, ведь игроку интересен проект. «Канониры» уже согласовали с защитником контракт на пять лет с чистой зарплатой в 4 миллиона евро на сезон.

Напомним, что «Арсенал» в прошлом чемпионате Англии финишировал на втором месте.