Пальинья прошёл обследование для «Баварии»

Полузащитник Жоау Пальинья в субботу прилетал в Мюнхен для прохождения медицинского обследования для «Баварии». После процедур 28-летний футболист покинул немецкий город. Об этом в социальных сетях написал журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг.

«Бавария» и «Фулхэм» договорились о трансфере, однако представителям игрока ещё нужно уточнить с лондонским клубом некоторые детали по уходу. По этой причине Пальинья пока не подписал с «Баварией» контракт на четыре сезона.

В «Фулхэме» Жоау Пальинья провёл два сезона. За это время полузащитник провёл 79 официальных матчей, в которых забил восемь голов и отдал один голевой пас на партнёра.