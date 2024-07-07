Джеррард рассказал о предложении «Реала»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард в своё время мог стать футболистом «Реала». Экс-капитан «красных» поделился воспоминаниями.

«У меня были предложения от «Реала» и «Челси», но моё сердце всегда было с «Ливерпулем». Я ни разу не пожелал об этом решении. Если бы я мог вернуться в прошлое, то поступил бы так же. У меня были предложения от «Реала» и «Челси», но моё сердце всегда было с «Ливерпулем», - цитирует Джеррарда AS со ссылкой на интервью для MBC Masr 2.

В настоящий момент Стивен Джеррард работает тренером. С прошлого лета англичанин работает с саудовским «Аль-Иттифаком».