В «Реале» решили, кто заменит Лунина

Испанский голкипер Кепа Аррисабалага, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за «Реал», может вернуться в мадридский топ-клуб.

Как стало известно журналистам газеты Marca, «сливочные» подпишут вратаря, если команду покинет Андрей Лунин. После успешного клубного сезона украинский вратарь не хочет быть вторым номером в «Реале». Вполне вероятно, что Андрей сменит команду в летнее трансферное окно. К нему есть интерес из Англии.

В прошлом сезоне Аррисабалага принял участие в 20 поединках «Реала», в которых попустил 18 мячей. В восьми встречах испанский голкипер сохранил ворота на замке.