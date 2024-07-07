«Челси» готов отдать Лукаку и Казадеи за топ-нападающего

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может сменить чемпионат Италии на Английскую премьер-лигу. Как сообщает Teamtalk, в услугах нигерийского голеадора по-прежнему заинтересован лондонский «Челси».

Согласно сведениям источника, руководство английского клуба готово предложить неаполитанской стороне за 25-летнего бомбардира двух своих игроков, чтобы снизить сумму отступных за трансфер. В Италию могут отправиться форвард Ромелу Лукаку и хавбек Чезаре Казадеи.

Осимхен играет за «Наполи» с 2020 года. В минувшем сезоне Виктор провел 32 поединка, в которых отметился 17 голами и четырьмя ассистами. Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.