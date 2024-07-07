«Тоттенхэм» хочет купить полузащитника сборной Англии

Полузащитник сборной Англии и «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Give me Sport.

Согласно сведениям источника, в подписании 26-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм». Сам Эберечи не против пополнить ряды команде Анге Постекоглу.

На проходящем чемпионате Европы – 2024 Эзе сыграл три поединка за сборную Англии, не отметившись голевыми действиями.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 31 поединке, отметившись 11 голами и шестью ассистами. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.