«Манчестер Юнайтед» согласился заплатить 40 млн евро за звезду Серии А

«Манчестер Юнайтед» готов удовлетворить запрос «Болоньи» по нападающему Джошуа Зиркзее.

«Россоблу» намерены заработать на продаже футболиста сборной Нидерландов 40 млн евро – именно такая сумма отступных прописана в договоре форварда. По сообщениям журналиста Бена Джейкобса, «красные дьяволы» выразили готовность активировать этот пункт. Для заключения сделки потребуется также выплатить порядка 10 млн евро комиссионных стороне игрока – с этим у английского гранда тоже не должно возникнуть проблем. Напомним, именно из-за этого условия от Зиркзее ранее отказался «Милан».

Звезда «Болоньи» продолжает выступление на Евро – Нидерланды уже добрались до полуфинала. Футболист сосредоточен на турнире, поэтому трансфер в «Манчестер Юнайтед» задерживается.