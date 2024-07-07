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«Челси» провёл новые переговоры по нападающему «Атлетико»

07 Июля 2024 • 03:56 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Форвард мадридского «Атлетико» Самюэль Омородион по-прежнему интересен лондонскому «Челси».

Информация о возможном переходе 20-летнего игрока в английский клуб появлялась ещё в июне, однако тогда «матрасники» отказались от сделки. По информации журналиста Рахмана Османа, недавно «Челси» провёл новые переговоры по Омородиону. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, «синие» продолжают следить за нападающим – они готовы всерьёз рассмотреть возможность трансфера, если «Атлетико» будет открыт для продажи.

Самюэль Омородион в минувшем сезоне выступал в аренде за «Алавес». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость испанца в 35 млн евро.

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Челси Атлетико Мадрид трансферы футбола - лето 2024 Самюэль Омородион ещё теги

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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