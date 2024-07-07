​Слот: «Мне нравится Нуньес, я обязательно найду для него место»

Новый наставник «Ливерпуля» Арне Слот не скрывает своих симпатий в отношении уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса. Он заверил, что при нём Нуньес будет играть в основном составе, так как его стиль игры подходит под футбол, который ставит Слот у руля «красных».

- Я думаю, что он очень хорошо адаптируется к моему футболу. У него были проблемы с завершением атак, но, возможно, потому что он не всегда играл на оптимальных позициях, - цитирует слова Нуньеса derbyderbyderby.it.

В прошлом сезоне, как подсчитали английские журналисты, Нуньес конвертировал в голы лишь 10 процентов своих ударов.