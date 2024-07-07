Де Дзерби: «Было очень трудно расставаться с «Брайтоном»

Новый рулевой «Марселя» Роберто де Дзерби высказался о своём решении сменить клуб.

Итальянский специалист проделал успешную работу в «Брайтоне», но по окончании прошедшего сезона покинул пост во главе «чаек». В конце июня наставник заключил договор с французским «Марселем».

«Период в «Брайтоне» стал историческим. Мы не только заняли шестое место, но и сыграли в полуфинале Кубка Англии, где лишь в серии пенальти уступили «Манчестер Юнайтед». Мне удалось дать дорогу многим игрокам, проданным впоследствии за рекордные суммы. Было очень трудно уходить из «Брайтона», – цитирует GFFN де Дзерби, которого долгое время связывали с назначением в различные топ-клубы.