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Назван лучший английский игрок 2010-х годов: Стерлинг – третий, Джеррард – седьмой

07 Июля 2024 • 00:32 Комментировать

Эксперты из Four Four Two не устают радовать любителей футбола интересными рейтингами. На этот раз был составлен рейтинг лучших английских игроков по выступлениям в 2010-х годах.

Первое место в этом рейтинге занял бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. На второй строчке расположился действующий форвард национальной сборной Англии Гарри Кейн. Тройку замыкает Рахим Стерлинг.

Дальше в топ-10 идут Кайл Уокер, Джон Терри, Майкл Каррик, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Джейми Варди и Джордан Хендерсон.

Важно отметить, что авторы учитывали именно выступления с 2010 по 2019 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Джон Терри Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард Джордан Хендерсон Кайл Уокер Рахим Стерлинг Джейми Варди Гарри Кейн Майкл Каррик ещё теги
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