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Теннисист Зверев после победы на Уимблдоне обратился к Гвардиоле с предложением

06 Июля 2024 • 21:39 Комментировать

В субботу на теннисном Уимблдоне проходил матч между Александром Зверевым и Камероном Норри. Немец победил в трёх сетах – 6:4, 6:4, 7:6 (17:15). На игре присутствовал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Давая комментарий после матча, Зверев обратился к Гвардиоле.

«Сегодня тут много замечательных гостей. Например, Хосеп Гвардиола. Для меня это футбольная легенда. Когда я увидел Пепа, то занервничал. Большое спасибо, что пришли, для меня это честь. Кстати, «Баварии» нужен новый тренер. А если вы устали от футбола, то можете потренировать меня на корте в любое время», - сказал Зверев.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Александр Зверев ещё теги
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