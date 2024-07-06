Теннисист Зверев после победы на Уимблдоне обратился к Гвардиоле с предложением

В субботу на теннисном Уимблдоне проходил матч между Александром Зверевым и Камероном Норри. Немец победил в трёх сетах – 6:4, 6:4, 7:6 (17:15). На игре присутствовал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Давая комментарий после матча, Зверев обратился к Гвардиоле.

«Сегодня тут много замечательных гостей. Например, Хосеп Гвардиола. Для меня это футбольная легенда. Когда я увидел Пепа, то занервничал. Большое спасибо, что пришли, для меня это честь. Кстати, «Баварии» нужен новый тренер. А если вы устали от футбола, то можете потренировать меня на корте в любое время», - сказал Зверев.