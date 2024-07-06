«Челси» покинет один из двух защитников – Романо назвал фамилии

В летнее трансферное окно состав «Челси» может измениться. Согласно информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб может покинуть один из двух левых защитников. В этом мини-списке находятся Бен Чилуэлл и Марк Кукурелья. Кто-то может уйти при поступлении хорошего предложения.

27-летний Бен Чилуэлл оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 28 миллионов евро. 25-летний Марк Кукурелья, в свою очередь, оценивается в 25 миллионов евро.

Напомним, что «Челси» завершил прошлый чемпионат Англии на шестой позиции в турнирной таблице.