Ван Нистелрой на днях подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед»

В последние недели слухи связывают известного в прошлом футболиста Руда ван Нистелроя с возвращением в «Манчестер Юнайтед». Нидерландец может войти в тренерский штаб «красных дьяволов», став первым ассистентом Эрика тен Хага. Как сообщает AD, в ближайшие дни ван Нистелрой отправится в Англию для подписания контракта с «Манчестер Юнайтед».

В качестве футболиста Руд ван Нистелрой играл за «Манчестер Юнайтед» в 2001-2006 годах. За тот период он провёл 219 матчей, в которых забил 150 голов и отдал 30 голевых передач на партнёров.

Напомним, что на днях Эрик тен Хаг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».