Бремер ответил, перейдёт ли в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер ответил на вопрос, перейдёт ли он в «Манчестер Юнайтед». Слухи уже давно связывают бразильца с этим клубом Английской премьер-лиги. 27-летний бразилец дал понять, что этим летом смена клубной прописки в его планы не входит.

«Я уже в топ-клубе, в «Ювентусе». В следующем сезоне мы добьёмся больших успехов. Тьяго Мотта – отличный тренер, клуб сделал хороший выбор», - слова Бремера приводит AS.

В настоящий момент Бремер находится в расположении сборной Бразилии на Кубке Америки. Правда, на этом турнире защитник «Ювентуса» пока что на футбольном поле не появлялся.