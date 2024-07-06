Испанский клуб из Лиги чемпионов хочет подписать ван де Бека за 500 тысяч евро

Донни ван де Бек не смог заиграть в «Манчестер Юнайтед», поэтому в последние годы несколько раз ездил в аренды. Так, например, вторую часть сезона 2023/2024 нидерландский полузащитник провёл в немецком «Айнтрахте».

Теперь продолжить карьеру 27-летний ван де Бек может в Испании. Как сообщает Relevo, подписать ван де Бека за 500 тысяч евро хочет «Жирона». Испанский клуб в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов после финиша на третьей позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Донни ван де Бека в 5 миллионов евро.