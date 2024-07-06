«Манчестер Юнайтед» был близок к подписанию Эмилиано Мартинеса – агент

Агент Гонсало Гони рассказал о том, как «Манчестер Юнайтед» мог подписать вратаря Эмилиано Мартинеса. По словам агента, «красные дьяволы» хотели заполучить Мартинеса, но в итоге в прошлом году купили Андре Онана.

«В прошлом году Мартинес был очень близок к «Манчестер Юнайтед». Тренер выбрал Онана, потому что уже знал его. Но позже все в «Манчестер Юнайтед» утверждали, что идеальным вратарём для побед был Эмилиано Мартинес», - слова Гони приводит портал Goal со ссылкой на ESPN.

Эмилиано Мартинесу 31 год, он представляет «Астон Виллу». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают аргентинца в 28 миллионов евро.