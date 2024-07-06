Португальский полузащитник «Базеля» Ренату Вейга продолжит карьеру в лондонском «Челси».

Ранее сообщалось, что английский гранд договорился с «Базелем» по трансферу 20-летнего хавбека.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, покупка Вейга обойдется «Челси» в 14 миллионов евро, в сделке не будет предусмотрено никаких бонусных выплат. Отмечается, что сам футболист подпишет контракт с «Челси» до 2032 года.

В прошедшем сезоне Вейга принял участие в 26 встречах во всех турнирах, отметился двумя голами и записал в свой актив одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.