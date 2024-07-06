«Манчестер Сити» изучает варианты на случай ухода из клуба Кевина де Брёйне. Бельгиец уже этим летом может отправиться в Саудовскую Аравию после девяти сезонов в стане «горожан».

Как сообщает TEAMtalk, на радаре «Манчестер Сити» находятся четыре топ-игрока. В этот шорт-лист входят Рубен Невеш («Бенфика»), Флориан Вирц («Байер»), Хави Симонс («ПСЖ») и Джамал Мусиала («Бавария»).

Ранее де Брёйне говорил о том, что переезд в Саудовскую Аравию позволит ему заработать большие деньги за несколько лет. Специалисты портала Transfermarkt оценивают 33-летнего бельгийца в 50 миллионов евро.

Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне договорился с новым клубом