Защитник лондонского «Тоттенхэма» Эмерсон Роял может вернуться в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, «Барселона» рассматривает возможность возвращения 25-летнего бразильца, который ранее уже выступал за каталонский клуб и даже провел три матча.

В минувшем сезоне Эмерсон Роял принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор защитника со «шпорами» рассчитан до лета 2026 года. Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Эмерсона составляет 18 миллионов евро.