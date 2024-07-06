Поговаривают, что полузащитник Бруну Фернандеш может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Слухи давно связывают этого футболиста с клубами Саудовской Аравии. Как стало известно TEAMtalk, «красные дьяволы» разрешили Фернандешу провести переговоры с саудовцами.

Бруну Фернандеш является капитаном «Манчестер Юнайтед». Действующий контракт 29-летнего португальца с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2026 календарного года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Бруну в 70 миллионов евро.

Отметим, что за «Манчестер Юнайтед» Фернандеш играет с конца января 2020 года.

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