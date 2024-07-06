Лондонский «Челси» в ближайшее время подпишет двух игроков обороны. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей страничке в социальной сети.

По данным источника, «синие» полностью согласовали трансфер 19-летнего аргентинского защитника «Бока Хуниорс» Аарона Ансельмино. Кроме того, «Челси» договорился о переходе защитника «Базеля» Ренату Вейга.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Ансельмино и Вейга составляет три миллиона евро.

Напомним, минувший сезон «Челси» завершил на шестой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 63 очка в 38 турах.

В рамках первого тура нового розыгрыша АПЛ «Челси» сыграет дома с «Манчестер Сити». Встреча состоится 18 августа.