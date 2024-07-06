Тен Хаг связался с возможным новичком «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» ведёт работу на трансферном рынке. Ожидается, что состав команды в летнее трансферное окно пополнит нападающий Джошуа Зиркзее из «Болоньи». Как сообщает в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо, «красные дьяволы» провели новые переговоры по Зиркзее с агентом игрока. Клуб обсудил условия контракта, зарплату и комиссионные.

Отмечается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уже несколько раз связывался с 23-летним Зиркзее по телефону.

Внутри «Манчестер Юнайтед» идут обсуждения, будет ли клуб активировать опцию выкупа Зиркзее за 40 миллионов евро. Этот пункт можно использовать до августа.