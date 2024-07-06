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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Боруссия» договорилась с игроком сборной Германии

06 Июля 2024 • 16:41 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» стремится усилить состав в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, «шмели» договорились с 33-летним полузащитником Паскалем Гроссом. Футболист сборной Германии решил принять предложение из Дортмунда.

Теперь «Боруссия» стремится поскорее договориться о трансфере Гросса с «Брайтоном». Клуб Бундеслиги настроен оптимистично. Трансфер полузащитника может стоить от 8 до 10 миллионов евро.

Отметим, что Паскаль Гросс входил в состав сборной Германии на Евро-2024. Правда, хавбек вышел на поле только в одном из матчей.

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Боруссия Дортмунд Брайтон Паскаль Гросс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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