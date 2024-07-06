Из «Манчестер Юнайтед» может уйти защитник

Из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно может уйти защитник Гарри Магуайр. Об этом рассказывает портал TodoFichajes.

Источник пишет о том, что Эрик тен Хаг, который сохранил должность главного тренера «Манчестер Юнайтед», всерьёз не рассчитывает на Магуайра. На это указывает желание нидерландского специалиста осуществить трансфер Маттейса де Лигта.

Восстановить интерес к 31-летнему Гарри Магуайру может «Вест Хэм». Кроме того, у опытного футболиста могут появиться варианты с переходом в один из статусных клубов из Турции.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Магуайра в 18 миллионов евро.