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Из «Манчестер Юнайтед» может уйти защитник

06 Июля 2024 • 14:42 Комментировать

Из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно может уйти защитник Гарри Магуайр. Об этом рассказывает портал TodoFichajes.

Источник пишет о том, что Эрик тен Хаг, который сохранил должность главного тренера «Манчестер Юнайтед», всерьёз не рассчитывает на Магуайра. На это указывает желание нидерландского специалиста осуществить трансфер Маттейса де Лигта.

Восстановить интерес к 31-летнему Гарри Магуайру может «Вест Хэм». Кроме того, у опытного футболиста могут появиться варианты с переходом в один из статусных клубов из Турции.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Магуайра в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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