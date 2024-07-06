Амрабат интересен многим клубам, но игрок хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат интересен многим клубам, но марокканец хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Как сообщает издание Il Corriere dello Sport, Амрабат верит, что может остаться на «Олд Траффорд» после того, как руководство «Манчестер Юнайтед» продлило контракт с Эриком тен Хагом.

Амрабат смог впечатлить главного тренера в концовке сезона и вложил серьёзный вклад в победу «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии. Манкунианцы прошлым летом заплатили 9 миллионов евро за аренду Софьяна. Контракт марокканца с «Фиорентиной» истекает через год.