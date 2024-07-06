«Манчестер Сити» повесил ценник на Эдерсона

«Манчестер Сити» решил, за какую сумму будет готов продать своего голкипера Эдерсона Мораеса, который не против перебраться в Саудовскую Аравию. Напомним, «Аль-Наср» предложил бразильцу зарплату в размере 30 миллионов евро в год.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «Манчестер Сити» будет готов расстаться с Эдерсоном за 35 миллионов евро компенсации. Пока ни один из заинтересованных клубов не сделал предложение, которое удовлетворило бы финансовые запросы «горожан».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не будет искать нового первого номера в случае ухода Эдерсона. Тренер Хосеп Гвардиола планирует довериться Штефану Ортеге, который в последние два сезона был дублёром бразильца.