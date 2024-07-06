«Челси» всерьёз интересуется Калафьори, но в гонке за итальянцем лидирует другой клуб

Лондонский «Челси» всерьёз интересуется центральным защитником «Болоньи» Рикардо Калафьори. В то же время команда Энцо Марески пока не делала официальных предложений по трансферу итальянца.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Калафьори дал понть, что желает присоединиться к другому лондонскому клубу – «Арсеналу», который близок к заключению сделки с «Болоньей».

Ранее сообщалось, что «канониры» заплатят за Калафьори в районе 50 миллионов евро компенсации. «Челси» рассчитывал предложить за Рикардо определённую сумму денег + кого-то из своих игроков, но «синие» до сих пор не делали никаких предложений.