«Ливерпуль» готов выкупить молодую звезду сборной Испании

«Ливерпуль» ведёт работу по усилению состава команды в летнее трансферное окно. Мерсисайдский клуб хочет подписать молодую звезду сборной Испании – вингера Нико Уильямса. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Mirror, «красные» готовы выкупить 21-летнего футболиста у «Атлетика» за сумму чуть менее 50 миллионов фунтов. Очевидно, такая опция прописана в действующем контракте Уильямса в Бильбао.

Нико Уильямс является воспитанником «Атлетика». За первую команду басков вингер провёл 122 официальных матча, в которых забил 20 голов и отдал 26 результативных передач на партнёров.