Шерингем сомневается, что де Лигт станет успешным трансфером для «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем сомневается, что манкунианцам стоит покупать у мюнхенской «Баварии» центрального защитника Маттейса де Лигта. Напомним, нидерландец открыт к переезду на «Олд Траффорд».

«Я сомневаюсь, что де Лигт станет целесообразным трансфером. Думаю, «Манчестер Юнайтед» нуждается в опытном защитнике, который уже выступал в АПЛ. Конечно, Маттейс был отличным игроком в «Аяксе», я это помню. В то же время я сомневаюсь, что он должен быть приоритетной целью клуба», – цитирует Шерингема United Stand.

Напомним, де Лигт может воссоединиться в «Манчестер Юнайтед» с Эриком тен Хагом, с которым работал в «Аяксе».